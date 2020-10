Stasera in TV: in onda “Quo Vado” con Checco Zalone

Ecco una selezione di film e programmi da guardare stasera in tv per accompagnare il vostro martedì sera.

Quo Vado? [Canale 5, ore 21:40]: un altro film campione di incassi per Checco Zalone. Si tratta del quarto film con protagonista il comico pugliese. In questa pellicola, diretta da Gennaro Nunziante, Checco Zalone per proteggere a tutti i costi il suo fantomatico “posto fisso” si adatta a qualsiasi tipo di lavoro, anche il più improbabile e pericoloso.

Le Iene Show [Italia 1, ore 21:20]: programma di approfondimento e reportage condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la partecipazione della Gialappa’s Band. Tante nuove interviste ed inchieste nella puntata di questa sera.

MIIB – Men in Black 2 [Tv8, ore 21:30]: film di azione del 2002 con Will Smith e Tommy Lee Jones, diretto Barry Sonnefeld. In questo sequel il pianeta Terra è minacciato da Serleena, un’entità aliena che ha le sembianze di una modella. L’agente J vuole fermarla ma non può riuscirci senza l’aiuto di K, che ha però deciso di ritirarsi.

Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana [Rai 4, ore 21:25]: in questo film di azione con Denzel Washington e John Travolta, un gruppo di uomini armati prende in ostaggio delle persone sulla linea 6 della metropolitana di New York. Il capo dei dirottatori detta le sue condizioni: 10 milioni di dollari entro 60 minuti, altrimenti per ogni minuto di ritardo ucciderà un ostaggio.