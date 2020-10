Amazon compie 10 anni: in palio premi fino a 10.000 euro

Quest'anno ricorre il decimo compleanno di Amazon: per l'occasione, l'azienda mette in palio premi imperdibili. Ecco come partecipare all'estrazione.

Amazon, celebre azienda statunitense, compie 10 anni ma, più che ricevere, desidera offrire doni ai propri clienti. In occasione dell’anniversario, infatti, questo colosso del commerci0 ha deciso di premiare i propri clienti dando loro la possibilità di vincere Buoni Regalo Amazon del valore di €100, € 1.000 € e €10.000.

Come partecipare?

Per partecipare, gli interessati dovranno eseguire alcuni semplici passaggi. In primo luogo, occorrerà effettuare dal proprio account Amazon.it un ordine di importo pari o superiore a €30, avente ad oggetto prodotti venduti e spediti da Amazon: ciò andrà fatto esclusivamente tra le ore 00:00 del 19 ottobre 2020 e le ore 23:59 del 15 novembre 2020.

Si specifica che, per il raggiungimento della soglia minima di acquisto di €30, non saranno tenuti in considerazione:

i Warehouse Deals Amazon;

prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it;

tutti i prodotti e/o servizi digitali che non richiedono la consegna fisica ( per esempio, eBook, app, musica, software, buoni regalo ecc.);

eventuali spese di spedizione e/o confezione regalo associate all’ordine e i costi di iscrizione (es. iscrizione ad Amazon Prime).

Effettuando ogni ordine idoneo, si riceverà un codice di partecipazione numerico all’estrazione dei Buoni Regalo. Si indica che tutti codici di partecipazione verranno inviati in un’unica e-mail il 19 novembre 2020, all’indirizzo e-mail associato al proprio account Amazon.it.

I clienti Amazon Prime riceveranno ben due codici di partecipazione all’estrazione dei Buoni Regalo per ogni ordine idoneo. Da ciascun account Amazon.it, poi, sarà possibile effettuare fino a 10 ordini idonei per partecipare alla presente iniziativa