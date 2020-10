Stasera in TV: in onda il film “The words”

Una selezione dei film più interessanti, da guardare stasera in tv, consigliati dalla redazione di LiveUnict.

Jack Ryan – L’iniziazione [Italia 1, ore 21:20]: La nuova avventura di Jack Ryan, basata sul popolare personaggio di Tom Clancy, prende avvio quando Jack (Chris Pine), prima di entrare a far parte della CIA, lavorava a Wall Street come analista finanziario. Ryan viene reclutato da un agente della CIA (interpretato da Kevin Costner) per indagare su un affare di terrorismo finanziario di dimensioni globali. Quando viene scoperta una rete che minaccia di affondare l’economia americana, Jack deve allontanarsi dalla sua vita quotidiana e raggiungere direttamente Mosca per affrontare un uomo d’affari russo (Kenneth Branagh) che si nasconde dietro questo intrigo.

Constantine [Italia 2, ore 21:10]: John Constantine è un investigatore con poteri paranormali. La sua missione è quella di combattere e sconfiggere il male per poter accedere al Paradiso.

The words [Cielo, ore 21:20]: Rory Jonsen, un’aspirante scrittore in cerca di fama e denaro, non resiste alla tentazione di far passare come suo il diario scritto da un altro uomo, ossessionato da spaventosi ricordi, e ritrovato casualmente in mezzo ad alcuni racconti perduti. In seguito alla pubblicazione, il libro ottiene uno straordinario successo e la vita di Rory sembra procedere a gonfie vele quando all’improvviso si ritrova a pagare il prezzo dell’essersi impossessato del lavoro altrui.