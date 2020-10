Pagamento pensioni novembre da domani: il calendario

Fra poche ore inizierà il pagamento pensioni novembre: di seguito il relativo calendario, suddiviso in base alla lettera del cognome dei pensionati.

Arriva la conferma: il pagamento pensioni novembre avverrà in anticipo e partirà domani. Ma non per tutti.

Ricordiamo che l’Inps aveva comunicato a fine 2019 il calendario pagamento pensioni novembre, ma questo è stato corretto per via dell’emergenza sanitaria e del lockdown. Così, anche questo mese, i pagamenti verranno scaglionati con il fine di evitare assembramenti.

Chi ha la precedenza?

L’anticipo del pagamento pensioni di novembre è riservato ai titolari di:

libretto di risparmio; conto BancoPosta; Postpay Evolution.

Oltre che hai prelievi per titolari di:

carta Postamat; Carta Libretto; Postepay Evolution

Al via il ritiro alle Poste

Come dovrà precedere chi è solito ritirare le somme in contanti presso gli uffici postali? Anche per il pagamento pensioni novembre, al via da domani, vige l’ordine alfabetico e la suddivisione in diverse giornate.

Di seguito la suddivisione:

cognomi dalla A alla B: martedì 27 ottobre;

cognomi dalla C alla D: mercoledì 28 ottobre;

cognomi dalla E alla K: giovedì 29 ottobre;

cognomi dalla L alla O: venerdì 30 ottobre;

cognomi dalla P alla R: sabato 31 ottobre;

cognomi dalla S alla Z: lunedì 2 novembre;

Si ricorda che, chiunque non potesse recarsi in Posta potrà delegare un’altra persona ma occorrerà comunque rispettare la suddivisione per cognome.

I pensionati che hanno un’età minima di 75 anni e che ritirano l’assegno presso gli uffici postali, possono usufruire di un particolare servizio, attivato a partire dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Si tratta della consegna dell’importo a domicilio.

Pagamento in banca

Alcuni pensionati hanno scelto di riscuotere le somme presso un istituto di credito. Per questi ultimi, il pagamento pensioni di novembre è fissato per il 2 novembre, primo giorno bancabile del mese.

Si ricorda, infine, che il pagamento della pensione è disponibile per un periodo di 60 giorni a partire dal primo giorno bancabile del mese in cui viene effettuato il pagamento. La rata di ottobre, per esempio, è pagabile ancora fino a novembre.