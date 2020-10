A Catania proteste contro Dpcm: lanciati petardi e fumogeni [VIDEO]

Momenti di tensione a Catania, dove ieri sera sono scoppiate le proteste di chi non accetta le nuove disposizioni del Governo.

A Catania, dopo la firma del nuovo Dpcm, ieri sera molti hanno scelto di non rispettare le misure imposte, dandosi appuntamento di fronte la prefettura di via Etnea per protestare. Non sono mancate le tensioni.

Di fatto, dopo lo scattare del coprifuoco imposto dal presidente Musumeci (intorno alle ore 23.30), alcuni soggetti hanno scagliato petardi contro le forze dell’ordine. Sono stati utilizzati, inoltre, anche dei fumogeni. Le deflagrazioni non avrebbero causato alcun ferito, ma hanno fatto scattare uno scontro tra le varie anime dei manifestanti, poi rientrato.

Le forze dell’ordine in assetto antisommossa non hanno risposto alla provocazione, mantenendo le righe ed identificando, già ieri sera, alcuni partecipanti.

Di seguito un video registrato nel corso della notte, registrato da Davide Vasta.