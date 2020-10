Scuola e Università, cosa cambia con il nuovo Dpcm: le ultime direttive

Come cambiano disposizioni in seguito al nuovo Dpcm del governo nazionale e dell'ordinanza regionale: le ultime su scuola e atenei siciliani.

Nuove direttive per quanto concerne scuola e università in Italia e, soprattutto, in Sicilia, in seguito al Dpcm firmato quest’oggi dal premier Giuseppe Conte e l’ordinanza di sabato 24 del governatore Nello Musumeci.

Il Dpcm del governo nazionale ha stabilito l’apertura delle scuole materna, elementare e medie, così come l’ordinanza regionale; discorso diverso per quanto riguarda le scuole superiori, dai licei agli istituti tecnici, con il Dpcm che ha regolamentato la didattica a distanza (Dad) nella misura del 75%, mentre in Sicilia sarà al 100%. Ciò si traduce con l’abolizione della didattica in classe nell’isola e la relativa chiusura delle scuole superiori, almeno fino al 13 novembre.

Ricordiamo infatti, che l’ordinanza regionale prevale sul Dpcm solo ed esclusivamente nel caso in cui si adottino misure più restrittive del Decreto ministeriale, come in questo caso. Per quanto riguarda le università siciliane, la pubblicazione del Dpcm del governo nazionale ha stabilito delle linee guida. In particolare: