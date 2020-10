Reddito di cittadinanza: a Catania 18 percettori indebiti, tra loro mafiosi e giocatori d’azzardo

Reddito di cittadinanza: scoperti a Catania alcuni percettori indebiti, tra loro anche mafiosi e giocatori d'azzardo. Ecco cosa è successo.

Ancora “furbetti” del reddito di cittadinanza a Catania: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di precipua attività di polizia economico-finanziaria, hanno segnalato alla Procura della Repubblica etnea 18 soggetti che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Le Fiamme Gialle etnee hanno realizzato un mirato intervento che ha permesso di individuare numerosi soggetti che, pur non avendo titolo, hanno percepito una somma complessiva di oltre 240.000 Euro.