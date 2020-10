Stasera in TV: “Il pianeta delle scimmie” e “X Factor Last Call”

Ecco i consigli su film e programmi da guardare in questo venerdì sera.

Siamo giunti a venerdì ma è molto difficile progettare una serata fuori a causa di chiusure anticipate e della generale situazione di emergenza. Perché non passare, quindi, un venerdì sera davanti alla tv? Ecco alcuni dei film e programmi tra i quali scegliere:

X Factor 2020 Last Call [Tv8 – 21:30]: l’ultima fase delle selezioni di X Factor, al termine della quale saranno noti i 12 protagonisti della nuova stagione del talent show. A scegliere i talenti da portare ai Live saranno i giudici Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika. A condurre, come sempre, sarà Alessandro Cattelan.

Detroit [Rai Movie – 21:10]: film del 2017 diretto da Kathryn Bigelow con John Boyega e Will Poulter. Il film è ambientato nel 1967 durante i disordini civili a Detroit. La pellicola, in particolare, ricostruisce in forma romanzata, la vicenda accaduta all’Algiers Motel che portò al processo contro tre poliziotti accusati dell’omicidio di tre afroamericani.

Apes revolution – Il pianeta delle scimmie (1 parte) [Canale 20 – 21:04]: film del 2014 diretto da Matt Reeves. Si tratta dell’ottavo film della serie Il pianeta delle Scimmie iniziata nel 1968 e del secondo film della serie reboot iniziata nel 2011 con L’Alba del pianeta delle scimmie. Il film, Candidato agli Oscar per i migliori effetti speciali, ha come protagoniste le scimmie geneticamente evolute, guidate da Cesare, il loro provvidenziale leader. Esse si sono rifugiate nella foresta di Muir, appena fuori città dove torna ad espandersi in tutto il Pianeta il virus progettato per combattere la malattia dell’Alzheimer.