Sicilia, bollo auto: presentate già mille domande per l’esenzione

Esenzione bollo auto in Sicilia: sono già state presentate 1000 domande. C'è tempo fino al 5 novembre per fare la richiesta.

Sono già mille le domande presentate per ottenere l’esenzione del bollo auto in Sicilia. I fondi a disposizione sono pari a 27 milioni di euro e potrà usufruirne chi ha un’auto immatricolata da più di 10 anni o con potenta pari a 53 kilowatt, con un reddito inferiore ai 15mila euro.

Per accedere al bonus, come previsto dalla delibera del governo Musumeci, approvata a seguito della proposta dell’assessore all’Economia Gaetano Armao, sarà presente una graduatoria, che darà priorità ai redditi più bassi.

Il provvedimento prevede l’esenzione anche per le associazioni di volontariato e di protezione civile presenti nei registri regionali, le cui auto sono utilizzate esclusivamente per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Lo scopo è quello di agevolare i soggetti che hanno subito gli effetti socio-economici a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Per presentare l’istanza per l’esenzione c’è tempo fino al 5 novembre. I modelli e le istruzione per la richiesta dell’esenzione (visionabili qui: urly.it/38bnb)sono stati predisposti dal dipartimento Finanze dell’assessorato in collaborazione con l’Aci, con cui vi è in atto un accordo di cooperazione che prevede, inoltre, la collaborazione nell’attività di “ricezione, istruzione e definizione delle esenzioni di imposta”. Per favorire gli utenti interessati nelle fasi di compilazione ed invio delle domande sono state predisposte due pagine web e due Pec, rispettivamente dedicate alla sgravio per le autovetture dei privati (https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/privato) e delle associazioni (https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/associazione).