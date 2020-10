Sicilia, ricoverato diciottenne: ha polmonite interstiziale da Covid

A Caltanissetta ricoverato un giovane positivo al Covid e con polmonite. Secondo quanto dichiarato dal primario del reparto in cui attualmente si trova il ragazzo, si tratterebbe di un caso raro.

Tra i nuovi ricoverati in Sicilia per Covid-19, spicca un soggetto per via delle giovane età. È stato, infatti, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta un giovane di 18 anni. Il paziente, che viene da Mazzarino, presenta una polmonite interstiziale bilaterale e insufficienza respiratoria.