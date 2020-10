Stasera in TV: “Elysium 2013” e “Un’estate ad Oxford”

I programmi e i film selezionati da guardare stasera in tv, comodamente sul divano di casa.

Quel bravo ragazzo [Cine34, ore 21:00]: Esilarante commedia con ‘Herbert Ballerina’, Enrico Lo Verso e Tony Sperandeo. Lo sprovveduto Leone, figlio segreto di un boss mafioso, sconvolge le regole della “famiglia”.

Elysium 2013 [TV 8, ore 21:30]: Nell’anno 2154 la popolazione umana è divisa in due grandi categorie: da un lato le persone molto ricche, che vivono in una stazione spaziale incontaminata chiamata Elysium, e dall’altro il resto della gente, costretta a vivere in un pianeta Terra sovrappopolato e in rovina. Delacourt (Jodie Foster), una rigida funzionaria governativa, non si ferma davanti a nulla nel far rispettare le severe leggi anti-immigrazione atte a preservare il lussuoso stile di vita degli abitanti di Elysium. I terrestri, però, tentano di emigrare con ogni mezzo possibile e lo sfortunato Max (Matt Damon), messo alle strette, si impegna a portare a termine una difficile missione, che in caso di successo cambierebbe molte vite e porterebbe la parità tra i due mondi.

Un’estate a Oxford [Rai Premium, ore 21:10]: Nina accetta l’invito, da parte dell’università di Oxford, a tenere un seminario estivo. Appena arrivata, incontra il suo vecchio professore, Thomas Rothwell, con il quale, anni prima, aveva intrecciato una relazione mentre lavoravano alla stesura del libro “lettere a Hedy”. Questo libro è una raccolta di lettere scritte in gioventù da Lord Addington e indirizzate al suo u nico vero amore segreto, la domestica Hedy. Nina, durante il suo seminario, conosce un ragazzo di nome Daniel molto interessato alla storia di Hedy. Il ragazzo le confida che Hedy era sua nonna. Nina e Daniel decidono, allora, di recarsi in visita da Lor d Addington per capirne di più.