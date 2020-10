Stasera in TV: “Era mio padre” e “L’alba del pianeta delle scimmie”

Il fine settimana, finalmente, è qui. Con le temperature che cominciano a raffreddarsi, non sempre si ha voglia di uscire: perché non trascorrere la serata, dunque, di fronte ad un buon film in tv? Ecco la programmazione di stasera.

Era mio padre [Rai 3, ore 21.20]: Mike Sullivan, che conduce una vita apparentemente tranquilla con la sua famiglia, conduce una “doppia vita” da gangster. Quando uno dei suoi figli, inconsapevolmente, assiste ad un omicidio, comincerà una caccia all’uomo per eliminarlo: Mike dovrà fare di tutto per proteggerlo;

Master Z – Ip Man Legacy [Rai 4, ore 21.20]: sconfitto dal maestro Ip Man, il protagonista di questo film, Cheung Tin Chi, si reca ad Hong Kong col figlio, cercando di rifarsi una vita e trovando un nuovo impiego. Ma i guai torneranno nuovamente a cercarlo;

L’alba del pianeta delle scimmie [Mediaset, ore 21.04]: James Franco è il protagonista del settimo film della fortunata serie. Dopo aver chiuso le ricerche su un virus benigno capace di cancellare i sintomi dell’Alzheimer, lo scienziato Will tiene con sé il figlio di una delle sua cavie, la scimmia Caesar. Gli effetti del virus muteranno il comportamento della scimmia, che si evolverà fino a diventare il capostipite di una nuova specie, capace di prendere il controllo del mondo, dichiarando guerra agli umani;

Alaska [Rai Movie, ore 21.10]: Elio Germano e Àstrid Bergès-Frisbey sono i protagonisti di questo dramma diretto da Claudio Cupellini. Fausto sogna di diventare maitre, Nadine fa la modella, controvoglia. I due si incontrano a Parigi e vivranno insieme diverse disavventure, tra galera e ospedale, ricchezza e povertà, tra la Francia e l’Italia, arrivando persino a commettere atti criminali, per cercarsi e ritrovarsi costantemente.