Coronavirus a Catania: positivo un consigliere comunale

Riscontrato il primo caso di positività al Comune di Catania: si tratta di un consigliere comunale, che di recente avrebbe partecipato ad altre riunioni.

Il Coronavirus continua a correre per le strade della città etnea. Dopo aver raggiunto alcune scuole di Catania e provincia, con oggi arriva la notizia che il Covid-19 ha raggiunto persino Palazzo degli Elefanti, sede del Comune della provincia etnea.

Ne dà notizia il quotidiano La Sicilia: è stata riscontrata la positività di uno dei consiglieri comunali, che di recente ha anche partecipato ad altri incontri La reazione del Consiglio è stata tempestiva: attualmente, infatti, sono in corso delle riunioni per decidere le misure da adottare, dalle eventuali sanificazioni fino al contattare i colleghi entrati in contatto con il consigliere contagiato. L’obiettivo, ad ogni modo, resta uno: evitare che il virus continui ad espandersi nei locali del Comune di Catania.