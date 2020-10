Stasera in TV: “The amazing Spider-Man 2” e “Tutti pazzi per Mary”

Eccovi i consigli della nostra rubrica quotidiana coi migliori film e programmi che potrete trovare stasera in tv.

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro [Tv8, ore 21.35]: Peter Parker (Andrew Garfield) e’ in difficolta’: e’ diviso tra combattere i malvagi e i criminali indossando i panni di Spider-man e passare del tempo con Gwen (Emma Stone), la ragazza che ama. In piu’ il raggiungimento dell’agognato diploma di scuola superiore sembra non arrivare mai. Anche se non ha dimenticato la promessa fatta al padre di Gwen, che gli ha chiesto di stare lontano da sua figlia per non esporla a pericoli, Peter non e’ riuscito a mantenerla. Le cose cambieranno quando, con la comparsa del nuovo nemico Electro (Jamie Foxx) e con il ritorno del vecchio amico Harry Osborn (Dane DeHann).

Tutti pazzi per Mary [Paramount, ore 21.10]: A 17 anni Ted aveva conosciuto Mary (Cameron Diaz), la ragazza dei sogni ed era riuscito ad invitarla al ballo di fine anno a Rhode Island, ma i suoi gioielli finiti nella cerniera lampo dei suoi pantaloni avevano finito per rovinare tutto. Ma c’e’ qualche cosa in Mary che tiene Ted legato con una specie di incantesimo e cosi’ Ted ingaggia un detective privato.

Chi vuol essere milionario [Canale 5, ore 21.35]: A distanza di 20 anni il celebre gioco a quiz che ha visto cimentarsi persone in diverse parti del mondo ritorna con un’edizione speciale per celebrare la ricorrenza. E va in prima serata sulla maggiore rete Mediaset presentato sempre da Gerry Scotti.

Mr Crocodile Dundee [Iris, ore 21]: Una giornalista di New York deve intevistare un cacciatore di coccodrilli australiano che deciderà di seguirla in America. Parodia del più celebre Indiana Jones.

A ruota libera [Cine34, ore 21]: Pericle è un uomo pieno di vita che decide di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico di ernia al disco. Il suo amico ortopedico Mario dopo aver tentato di dissuaderlo si convince ad accompagnarlo in Francia. Nel corso dell’operazione qualche cosa va storto e Pericle si sveglia su una sedia a rotelle. Passano due anni e in Francia si tiene il processo contro il professore che ha operato Pericle.

Il signore degli anelli – Il ritorno del re [Italia 2, ore 21.10]: Sauron ha deciso di sferrare l’attacco decisivo all’umanità nella capitale di Gondor, a Minas Tirith dove Gandalf (Ian McKellen) sta cercando in tutti i modi di spingere l’ormai smembrato esercito di Gondor ad una reazione. Nel frattempo Theoden si allea ai guerrieri di Rohan per combattere al loro fianco. Per quanto coraggioso, fedele e pieno di immensa lealtà, l’esercito allestito dagli umani non può tenere testa alle innumerevoli armate nemiche che arrivano da tutto il regno. Ma questo è un sacrificio che va compiuto per tenere distratto Sauron e concedere a Frodo la possibilità di arrivare a distruggere l’anello.