Mascherine e distanziamento: le regole da seguire su auto, moto e bici

Indossare la mascherina è obbligatorio, sia in luoghi chiusi che all'aperto. Resta da chiedersi come occorrerà comportarsi alla guida o a bordo di diversi mezzi, di dimensioni diverse. Di seguito tutte le informazioni utili a riguardo.

Tra i punti del nuovo Dpcm, firmato nelle scorse ore dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, spicca l’obbligo di utilizzo della mascherina. Ma come ci si comporta a bordo dei veicoli?

In auto

Con l’emanazione del nuovo Dpcm, si esplicita che solo chi viaggia in auto con persone che fanno parte del medesimo nucleo familiare o che sono semplicemente coinquilini (conviventi) può stare nell’abitacolo senza la mascherina. Non occorrerà, in questo caso, mantenere il distanziamento sociale.

Coloro che viaggeranno in auto con altre persone senza indossare il dispositivo di sicurezza e occupando tutti i posti, rischieranno una multa che oscilla tra i 400 e i 1000 euro. Gli agenti potranno ottenere informazioni a riguardo attraverso un documento di identità o una dichiarazione anagrafica.

In scooter

Chi si sposta in scooter dovrà indossare la mascherina, anche sotto al casco. Il soggetto avrà la possibilità di portare con sé un passeggero solo se convivente in quanto il sellino non permette di rispettare il distanziamento, necessario con colleghi, amici compagni di scuola.

In monopattino elettrico e in bici

In monopattino elettrico o in bici si viaggia generalmente da soli e con la mascherina. L’unica eccezione è rappresentata dai bambini trasportati nel seggiolino sulla bici da un genitore o un fratello.

In auto a noleggio con conducente e taxi

Per le auto a noleggio con conducente e i taxi è previsto che il sedile anteriore rimanga vuoto. Dietro, invece, potranno sedere soltanto due persone (vicine ai finestrini). Altre due occuperanno i posti distanti nell’eventuale terza fila posteriore.

Tutti, passeggeri e conducente, dovranno indossare la mascherina per l’intero tragitto.

In veicoli commerciali

Solitamente l’ampiezza del triplo sedile anteriore dei furgoni soddisfa il distanziamento, per cui due colleghi o due dipendenti della stessa ditta possono stare a bordo, ma con la mascherina. Lo stesso vale per gli autocarri leggeri doppia cabina (molto diffusi presso le cooperative o le piccole aziende del settore costruzioni) ma con un massimo di due persone per fila di sedili.

Attenzione, però, se si utilizza una furgonetta di derivazione auto, come quelle per l’assistenza tecnica o le consegne urbane: in questo caso a bordo può viaggiare solo il conducente.