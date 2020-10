“Io compro siciliano”: un progetto per promuovere i prodotti dell’Isola

La Regione Siciliana sostiene "Io compro siciliano", destinato a promuovere i prodotti locali in Italia e nel mondo: presentato il progetto a Palermo.

È stato presentato nelle scorse ore a Palazzo d’Orleans a Palermo il progetto “Io compro siciliano”, una vetrina on line con le eccellenze siciliane come protagoniste. Il progetto può contare già su 260mila followers su Facebook e sull’adesione di 3mila imprese locali, invitate caldamente ha promuovere i propri prodotti in modo originale. La Regione desidera sostenere l’iniziativa: con tale scopo, è stata firmata una convenzione.

“Noi abbiamo sin da subito sostenuto l’iniziativa di questo gruppo di giovani imprenditori ‘Io compro siciliano’ di questo gruppo di giovani– spiega il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -, perché siamo convinti che in un mondo fortemente globalizzato, purtroppo anche economicamente, il nostro agroalimentare abbia tutte le caratteristiche per conquistare fette di mercato, interne e internazionali. La Sicilia è un brand straordinario“.

Con tale cooperazione si punta alla diffusione del marchio “Qualità Sicura”, promosso dalla stessa Regione.

“Si chiama così il marchio che la Regione Siciliana da diversi anni ha lanciato- ha continuato Musumeci- Adesso ha completato la lunga e articolata procedura con Roma e Bruxelles”.

Anche l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera, ha sottolineato quanto i vertici regionali abbiano apprezzato l’iniziativa.