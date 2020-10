Coronavirus, nuova stretta sullo sport: quali attività saranno vietate

Coronavirus: nuovo dpcm in arrivo con nuove regole e possibili divieti riguardanti gli sport da contatto come calcio e basket. Le novità.

L’uscita del nuovo DPCM sarà penalizzante per gli amanti dello sport. Infatti, dalla bozza si evince che saranno vietati tutti gli sport da contatto come calcio, basket ed altre attività amatoriali.

Il Ministro Speranza infatti, ha annunciato che ci saranno anche delle variazione e dei possibili divieti per quanto riguarda gli sport poiché non è possibile, in questo tipo di attività, indossare le mascherine e stare attenti a mantenere le distanze di sicurezza di almeno 2 metri.

Per le attività motorie, dunque passeggiate all’aria aperta, sarà obbligatorio indossare la mascherina; mentre per i runner non cambierà nulla poiché potranno continuare a praticare senza variazioni o restrizioni ma adattandosi sempre alle norme anti-contagio.

Gli sport a livello agonistico non subiranno delle variazioni, e potranno continuare ad essere svolti regolarmente.