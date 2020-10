Coronavirus, a Catania reparto pieno: donna trasferita a Siracusa

Gli ospedali catanesi gestiscono con fatica i ricoveri in crescita: i reparti sono spesso al completo. Negli scorsi giorni una donna è stata trasferita a Siracusa per via di questa mancanza di posti letto.

In Sicilia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 297 casi, di cui 85 a Catania. All’impennata della curva si accompagna inevitabilmente la riduzione o la totale assenza di posti letto all’interno dei reparti ospedalieri. Un’ultima notizia dimostra quanto i presidi del capoluogo etneo fatichino a fronteggiare l’emergenza.

Secondo quanto riportato dalla testata La Sicilia, infatti, venerdì due soggetti (un uomo e una donna) sono stati accompagnati al pronto soccorso del Policlinico dove i medici hanno riscontrato la positività al Coronavirus e, con essa, la necessità per loro di un ricovero. I reparti di riferimento, tuttavia, erano già colmi: per l’uomo è stato comunque possibile trovare, non senza difficoltà, un posto letto. La donna è stata, invece, trasportata a Siracusa dove, dopo l’allarme lanciato dal reparto, le autorità sanitarie regionali hanno individuato un posto letto.

L’Asp sta cercando di rimediare a questa carenza mettendo a disposizione un centinaio di posti letto in due hotel Covid e una Rsa: qui dovrebbero ben presto essere trasferiti i pazienti guariti ma ancora positivi.