Meteo Sicilia, stop al bel tempo: temporali in arrivo

Meteo Sicilia soleggiato nel weekend, ma piogge e temporali sono dietro l'angolo. Le previsioni per l'inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo Sicilia sono benevole per la regione in questo secondo fine settimana di ottobre. Il sole splende sull’Isola e, malgrado i giorni caldi di fine estate siano ormai un ricordo, le temperature massime sono stabilmente intorno ai 20 gradi. Una situazione, però, che non è destinata a durare. Già a partire dall’inizio della prossima settimana, un’ondata di maltempo investirà il Sud Italia, portando piogge e temporali su tutta l’Isola e un generale calo delle temperature.

Dopo una settimana di relativo beltempo che ha seguito il peggioramento delle condizioni meteo di fine settembre, il meteo Sicilia inizierà a peggiorare già dalla serata di domenica 11 ottobre. A partire da questa data, infatti, si prevedono addensamenti di nubi e piogge diffuse a partire dalla Sicilia occidentale e possibili fenomeni temporaleschi alle estremità delle province di Palermo e Trapani. Inoltre, da lunedì, le previsioni indicano un’ondata di maltempo al Sud per una perturbazione preceduta da un flusso instabile meridionale. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: le previsioni di inizio settimana

Il maltempo investirà la Sicilia già a partire dalla notte tra domenica e lunedì. Nel corso della giornata, potrebbero verificarsi fenomeni a tratti intensi e temporaleschi in diverse parti dell’Isola, con particolare riguardo alla Sicilia orientale, specie nel Ragusano e nel Messinese. Non si escludono piogge anche nell’Agrigentino in serata, malgrado un progressivo esaurirsi della perturbazione.

Strascichi di piogge, inoltre, anche per la giornata di martedì, quando il meteo Sicilia indica possibili rovesci nel Palermitano e nel Messinese. Piogge e schiarite, inoltre, anche in provincia di Catania nel corso della giornata. Progressiva diminuzione delle precipitazioni fino all’esaurimento, infine, tra secondo pomeriggio e serata.

Infine, le correnti umide che hanno influenzato il meteo Sicilia fino a martedì, andranno smorzandosi per la giornata di mercoledì, consentendo ampie schiarite nel corso della serata dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa, ma con una generica assenza di precipitazioni.