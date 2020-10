Coronavirus, Ricciardi: “Risultati vaccino entro settimana prossima”

Coronavirus, c'è la speranza di avere un vaccino entro la fine dell'anno: tutto dipende dai risultati della settimana prossima. I dettagli.

si attende con ansia l’arrivo di un vaccino contro il Coronavirus che, dall’inizio del 2020, ha colpito duramente tutto il mondo e anche il nostro Paese. Secondo quanto dichiarato da Walter Ricciardi ad ‘Agorà’ su Rai3, la settimana prossima dovrebbero arrivare i primi risultati del vaccino. Se sono positivi, c’è speranza di avere le prime dosi entro la fine dell’anno.

“Noi proprio la settimana prossima avremo probabilmente i risultati del vaccino anti coronavirus Sars-CoV-2 in fase più avanzata, che è quello di Oxford – ha dichiarato il Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma –. Se questo vaccino che è in fase III darà risultati positivi, possiamo sperare, ma soltanto se darà risultati positivi, di avere le prime dosi entro quest’anno. Altrimenti tutto slitta al 2021″.