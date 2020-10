Stasera in TV: in onda “La leggenda del pianista sull’Oceano”

Una selezione di film e programmi tv da guardare stasera, mercoledì 7 ottobre, comodamente seduti sul divano.

Calcio – Amichevole [Rai 1, 20.30]: l’Italia gioca con la Moldova in un’amichevole internazionale.

John Rambo [Italia Uno, 21.30]: film d’azione del 2008 con Sylvester Stallone. Rambo, ormai reduce dal Vietnam, vive tra la Thailandia e la Birmania. Un gruppo di volontari cristiani travolge la sua vita perché vorrebbero portare dei medicinali a una tribù locale. Rambo cercherà di soccorrerli, scontrandosi col regime militare.

La leggenda del pianista sull’Oceano [Canale 34, 21.01]: Denny lavora come macchinista su un transatlantico e trove un bambino ancora in fasce. Lo cresce fin quando non diventa il pianista della nave. Senza mai toccare la terra ferma.

Ocean’s Thirteen [Iris, 21.0o]: film del 2007 con un cast d’eccezione (George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin, Al Pacino, Elliott Gould, Andy Garcia, Bernie Mac).



50 volte il primo bacio [Canale 8, 21.3o]: commedia romantica e divertente con Adam Sandler e Drew Barrymore. Henry si innamora di Lucy, ma lei a causa di un incidente ricorda sempre e solo le ultime 24 ore.