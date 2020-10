Graduatoria Medicina 2020: oggi lo scorrimento. Si realizza il sogno per altri aspiranti medici che, nella prima graduatoria nazionale e nominativi, non erano riusciti ad accadere.

Sarà pubblicato oggi, mercoledì 7 ottobre, lo scorrimento della Graduatoria Medicina 2020, grazie al quale gli studenti rimasti esclusi scopriranno se avranno o meno la possibilità di essere ammessi al corso di studio. A partire da oggi, cioè dalla pubblicazione della graduatoria, gli studenti avranno a disposizione cinque giorni per immatricolarsi nell’ateneo presso cui si è stati ammessi oppure confermare il proprio interesse sul portale Universitaly.

La conferma di interesse offre la possibilità agli studenti, che non intendono accettare la sede assegnata, di rimanere comunque nella graduatoria Medicina 2020. Ogni candidato dovrà confermare la propria domanda d’interesse collegandosi al sito di Universitaly entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione degli scorrimenti. La conferma deve essere data dopo ogni scorrimento in caso di rifiuto della sede e deve essere rinnovata ad ogni scorrimento pubblicato a meno che non ci si immatricoli.

Come controllare la graduatoria Medicina 2020

La graduatoria è visibile su Universitaly, il portale unico da cui effettuare anche l’iscrizione al test e le immatricolazioni. Per accedere alla graduatoria ogni studente deve essere in possesso del codice etichetta , che è stato assegnato a ogni studente durante il giorno del test d’ingresso, cioè il 3 settembre. Lo studente dopo aver inserito il codice etichetta ed eventuali dati personali richiesti potrà avere accesso alla graduatoria.