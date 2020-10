Coronavirus Sicilia, oggi 213 nuovi positivi: è Catania la provincia col numero più alto

Coronavirus in Sicilia: è Catania la provincia con il numero più alto di contagi. Oggi si registrano più di 200 nuovi positivi in tutta l'Isola.

Coronavirus in Sicilia: cresce il numero dei positivi in tutta Italia e, anche nell’Isola, secondo il bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, si registra oggi un incremento di 213 positivi per un totale di 8220 positivi dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda gli attuali positivi, si registra un +101 per un totale di 3549 attuali positivi.

Rimane comunque alto il numero di guariti, che oggi si ferma a 108. Si registra, tuttavia, anche un incremento di decessi con un +4 nelle ultime 24 ore. Nel frattempo, peggiora la situazione nella provincia di Catania, che torna a essere la prima per numero di contagi. Vediamo i dati.

Coronavirus Sicilia: i numeri delle province