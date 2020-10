Coronavirus, crescono i contagi in Sicilia: + 51 nuovi positivi a Catania

Aumento dei contagi in Sicilia: sfiorati i 200 nuovi casi nella giornata di ieri. Grande attenzione anche su Catania e provincia, dove ieri si sono superati i 50 nuovi casi.

Aumentano i contagi in Sicilia con l’avanzare dei giorni e con essi anche la preoccupazione riguardo la situazione Coronavirus nell’isola. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 198 nuovi casi in Sicilia, la maggior parte di essi a Palermo che con 72 nuovi casi si conferma la provincia dell’isola con il numero più alto di nuovi positivi. In totale in Sicilia si registrano 3.448 persone attualmente positive e di questi 368 sono ricoverati in ospedale, 28 in terapia intensiva.

A destare particolare preoccupazione è anche la provincia di Catania, dove ieri si è registrato un incremento di 51 nuovi contagi. Nel resto della Sicilia, 28 casi sono stati evidenziati a Trapani, 15 a Caltanissetta, 12 nuovi casi ad Agrigento, tra i quali sono presenti due migranti. E ancora 8 nuovi positivi a Ragusa, 7 a Siracusa e 5 a Messina. Il tutto a fronte di 6754 tamponi eseguiti, mentre il totale dei nuovi guariti è pari a 107 persone. Si registra infine un nuovo decesso, che porta a 322 la somma dei decessi.