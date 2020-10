UNICT – Protocolli di sicurezza anticovid: come si svolgeranno lauree ed esami

L'Università di Catania ha pubblicato le modalità di svolgimento degli esami di profitto e delle sessioni di laurea: tutti i dettagli sui nuovi protocolli di sicurezza anticovid.

L’Università di Catania ha pubblicato nel Protocollo di Sicurezza anti-Covid le indicazioni riguardanti lo svolgimento degli esami di profitto e delle sessioni di laurea. Ecco come saranno organizzati e quali disposizioni si dovrà rispettare.

Esami di profitto

Per quanto riguarda gli esami di profitto, considerato l’attuale andamento dell’epidemia, si svolgeranno in modalità mista. Tuttavia, nel caso in cui qualche studente fosse impossibilitato a sostenere gli esami previsti in presenza, sarà possibile richiederne la modalità a distanza. I casi che prevedono questa eccezione riguardano gli studenti affetti da Covid-19 o in isolamento fiduciario o, ancora, gli studenti affetti da disabilità. Nel primo caso si dovrà trasmettere per email al docente copia del provvedimento di quarantena, ricevuto dall’Azienda Sanitaria Locale. Nel secondo caso, invece, gli studenti con disabilità dovranno fare richiesta attraverso il Cinap.

Sessioni di laurea

Per quanto riguarda le sessioni di laurea, queste si svolgeranno in presenza con le seguenti modalità: