Ponte dell’Immacolata: idee su dove andare e voli in offerta

Il ponte dell’Immacolata è l’occasione perfetta per concedersi qualche giorno di vacanza, magari per visitare qualche nuova meta. Niente paura se, a causa della situazione sanitaria, è momentaneamente sconsigliato recarsi all’estero: ci sono moltissimi posti interessanti da visitare anche in Italia!

Le mete da visitare

Tra le mete consigliate e più gettonate nel periodo invernale, ci sono città e paesi dell’Alto Adige, che in quel periodo si trasformano in veri e propri villaggi di Natale. Da non perdere Bolzano, Brunico, Bressanone, Vipiteno e Merano.

Per gli amanti della montagna, lo snowpark di Livigno, il più attrezzato d’Italia, potrebbe essere una meta allettante. Se si preferiscono visite alla scoperta di antichi tesori, magari coniugate a bellezze paesaggistiche, la Civita di Bagnoregio potrebbe essere l’ideale: un piccolo borgo medievale di soli 15 abitanti con una vista sulla vallata sottostante da mozzare il fiato.

Per il weekend dell’Immacolata, alcune compagnie aeree vengono incontro ai potenziali viaggiatori con alcune offerte.

Offerte per il ponte dell’Immacolata

Volotea propone: