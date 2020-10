Ryanair, biglietti a partire da 4,99 euro: voli anche da e per Catania

Ryanair lancia una nuova offerta lampo, già in scadenza: voli a prezzi stracciati di cui usufruire fino a fine anno.

Ultime ore per prenotare un volo ad un prezzo conveniente e visitare un’altra città. La celebre compagnia Ryanair non smette di stupire e propone ai più impavidi e rapidi delle offerte davvero allettanti. I biglietti andranno, tuttavia, acquistati entro e non oltre questa mezzanotte. Ma quando si potrà volare? Le tratte coinvolte si susseguiranno da oggi fino al prossimo 15 dicembre 2020.

Voli anche da e per Catania

Con la nuova offerta firmata Ryanair, è possibile salire a bordo spendendo soltanto €4,99. Tra i nomi degli aeroporti coinvolti, spicca quello di Catania: sono numerose, infatti, le offerte da e per il capoluogo etneo.

Le tratte Milano Malpensa-Catania e Bologna-Catania sono fissate ai già citati €4,99. Sarà poi possibile partire da Roma Fiumicino e giungere all’aeroporto di Catania-Fontanarossa spendendo solo €7,99. Con un piccolo rincaro, sarà possibile usufruire di altre tratte:

Milano-Bergamo a €9,99;

Pisa-Catania a €10, 95;

Torino-Catania a €12,99;

I voli con partenza dalla Sicilia non risulterebbero meno convenienti: anche Catania-Venezia M.Polo è fissata a €4,99. Infine, sarà possibile raggiungere Budapest con soli €9,99.

Di seguito, le offerte più allettanti riguardanti Catania, consultabili sul sito Ryanair.