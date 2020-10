Stasera in TV: “Il Signore degli Anelli” e ” Jumanji – Benvenuti nella giungla”

Stasera in TV la programmazione offre la possibilità di andare al cinema direttamente dal divano di casa vostra. Dal fantasy al docu-fiction: una selezione per tutti.

My name is Ernest [canale 23, Rai 5, 21:15]: La docu-fiction ricostruisce i due periodi in cui Hemingway è stato in Veneto. Il primo periodo nel 1918, durante il primo conflitto mondiale, quando lo scrittore arrivò a Schio in divisa come volontario americano della croce rossa. Il secondo è nel 1948 quando Hemingway, ormai scrittore famoso, tornò in Veneto trascorrendo le sue vacanze tra Venezia, le valli di Caorle e Cortina.

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re [canale 66, italia2, 21:10]: Sauron ha deciso di sferrare l’attacco decisivo all’umanita’ nella capitale di Gondor, a Minas Tirith dove Gandalf (Ian McKellen) sta cercando in tutti i modi di spingere l’ormai smembrato esercito di Gondor ad una reazione. Nel frattempo Theoden si allea ai guerrieri di Rohan per combattere al loro fianco. Per quanto coraggioso, fedele e pieno di immensa lealta’, l’esercito allestito dagli umani non puo’ tenere testa alle innumerevoli armate nemiche che arrivano da tutto il regno. Ma questo e’ un sacrificio che va compiuto per tenere distratto Sauron e concedere a Frodo la possibilita’ di arrivare a distruggere l’anello.

Jumanji – Benvenuti nella giungla [ canale 2, Rai2, 21:20]: Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all’interno di un videogame.