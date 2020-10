Stasera in TV: “L’ultimo dei Templari” e “Freedom – Oltre il confine”

Stasera in TV la programmazione offre grandi film del cinema accanto a trasmissioni culturali e a programmi musicali. Una selezione per tutti i gusti.

L’ultimo dei Templari [20 Mediaset, 21:04]: Durante il XIV secolo, quando la peste nera devasta l’Europa, a un cavaliere (Nicolas Cage) viene dato l’ordine di scortare, fino ad un monastero, una giovane donna (Claire Foy) accusata di stregoneria e sospettata di essere la responsabile della diffusione della peste. Convinto dell’innocenza della ragazza, il cavaliere e alcuni compagni di viaggio combatteranno per raggiungere una terra consacrata, dove poter provare l’innocenza della giovane e liberare l’Europa dalla maledizione della peste. Quello che il cavaliere ignora, è che le oscure forze del male lo stanno attendendo.

Freedom – Oltre il confine[Italia 1, 21:30]: Roberto Giacobbo approda a Mediaset ritrovando il proprio inconfondibile stile: un approccio diretto e pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Il diritto di contare [Rai Movie, 21:10]: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre donne afro-americane. Lavorano alla Nasa e sono le menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato uomini come l’astronauta John Glenn in orbita. Il loro operato, basato sull’elaborazione di importanti dati matematici, ha contribuito a ridare nuova fiducia alla nazione, ridefinire la corsa nello spazio e stupire il mondo. Da visionarie quali sono, hanno avuto la meglio sugli stereotipi di genere e razza, divenendo fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

X Factor 2020 – Audizioni [Canale 8, 21:30]: Torna la musica di XFactor, con Alessandro Cattelan al timone e una nuova squadra di giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.