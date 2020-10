Tornano le giornate FAI d’autunno: visite guidate e tour anche a Catania

Tornano ad ottobre le giornate FAI d'autunno: alla scoperta di oltre 400 città italiane con tour e visite guidate.

Stanno per tornare le giornate FAI d’autunno: si svolgeranno il 17 e 18 e il 24 e 25 ottobre: 1.000 aperture straordinarie in oltre 400 città di tutta Italia e visite guidate a contributo libero. Previsti numerosi siti aperti e visitabili anche in Sicilia.

Le tradizionali giornate FAI di primavera, previste per lo scorso marzo, sono state annullate. A giugno si è svolta, invece, un’edizione particolare dell’evento: le giornate FAI all’aperto. Un’edizione speciale che ha permesso di tornare a godere in sicurezza dello straordinario patrimonio d’arte e natura del nostro Paese.

Dopo il successo delle giornate FAI all’aperto, le Giornate FAI d’Autunno vogliono dimostrare che il desiderio di ritorno alla fruizione del nostro patrimonio culturale può convivere con le norme sanitarie e di sicurezza.

I siti visitabili nelle giornate FAI d’autunno 2020

Le aperture saranno annunciate il 6 ottobre, giorno dal quale sarà possibile conoscere i luoghi visitabili e procedere con la prenotazione delle visite. Per prenotarsi si consiglia di visitare il sito ufficiale, scegliere il giorno e l’orario preferiti tra quelli disponibili e versare il contributo in favore del FAI.

Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza il FAI propone per la prima volta un evento su prenotazione consigliata in due weekend e non in uno, per fare in modo che quanta più gente possa partecipare.

Ovviamente, durante le visite sarà necessario rispettare tutte le norme di sicurezza contenute nei cartelli informativi posti all’inizio del percorso, a partire dal distanziamento sociale per evitare di creare assembramenti e dall’obbligo di indossare la mascherina.