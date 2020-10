Concorso scuola straordinario, sindacati chiedono sospensione: “Possibile aumento contagi”

I sindacati ritengono che svolgere il concorso scuola previsto per ottobre possa far aumentare i contagi e quindi scrivono a Camera e Senato chiedendone lo stop.

Sospendere le prove e avviare un percorso diverso. È quanto chiedono i sindacati della scuola che hanno inviato oggi una lettera, a firma dei cinque segretari generali, ai gruppi parlamentari di Camera e Senato. Al centro del documento la procedura concorsuale straordinaria per docenti di scuola secondaria con la “richiesta di sospensione delle prove, a tutela del personale precario della scuola e della salute di tutte le persone coinvolte“.

“Avviare in un contesto di emergenza igienico sanitaria lo svolgimento delle prove del concorso straordinario (e a seguire un maxi-concorso con oltre 500.000 candidati) non produce alcun effetto immediato in termini di assunzioni – si legge nella lettera – mentre espone la scuola e il personale coinvolto a un possibile aumento dei contagi nelle scuole e alla possibilità che molti precari, trovandosi eventualmente in situazione di contagio o di quarantena come effetto del lavoro che svolgono e che li espone a tali condizioni, siano esclusi dalla partecipazione al concorso”.

“Riteniamo – scrivono Sinopoli, Gissi, Turi, Serafini e Di Meglio – che il Parlamento possa promuovere un più complessivo ripensamento su una procedura che, se nell’immediato si rivela unicamente un fattore di ulteriore stress per le scuole, meriterebbe comunque di essere riconsiderata alla luce di quanto avvenuto anche in altri settori della PA, mettendo in atto percorsi di stabilizzazione per titoli e prova orale che consentirebbero di garantire l’assunzione in forma stabile di quei precari già oggi impegnati in cattedra con serietà e professionalità al servizio del nostro sistema di istruzione”.