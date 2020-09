Stasera in TV: in onda “After Earth” e “Rambo III”

Serata di grande cinema in TV: in programmazione alcuni successi e cult del passato. Ecco cosa vedere stasera in TV, mercoledì 30 settembre.

After Earth – Dopo la fine del mondo [Rai 4, 21.20]: Will Smith e il figlio Jaden in uno sci-fi del 2013 diretto da M. Night Shyamalan. Un millennio d’anni dopo che la Terra è stata colpita dai cataclismi che hanno costretto il genere umano a trasferirsi sul pianeta Nova Prime, il generale Cypher Raige rientra a casa dopo una lunga missione ed è pronto a far da padre al figlio tredicenne Kitai. Mentre si trovano a bordo della loro astronave, Cypher e Kitai vengono colpiti da una tempesta di asteroidi che li fa precipitare sulla Terra, divenuta nel frattempo molto selvaggia e pericolosa. Poiché Cypher è gravemente ferito e non può lasciare l’abitacolo, Kitai si avventura in un territorio ostile per ritrovare il loro razzo d’emergenza, andato disperso.

Rambo III [Italia 1, 21.30]: Sylvester Stallone torna a vestire i panni del soldato-icona del cinema statunitense e mondiale, nel terzo capitolo della saga. Rambo torna all’azione, dopo il Vietnam, andando in Afghanistan a liberare un ufficiale prigioniero dei russi che occupano il Paese. Riesce nell’intento e si schiera al fianco dei partigiani afghani che non sopportano il dominio dei carri armati sovietici.

The Time Machine [20 Mediaset, 21.00]: basato sull’omonimo romanzo di di H.G. Wells, è la storia di uno scienziato e inventore, determinato a provare che è possibile viaggiare nel tempo. La sua tenacia si trasforma in disperazione in seguito ad una tragedia personale che lo porta a voler cambiare il passato: ma la costruzione della macchina del tempo, lo porta avanti nel futuro di 800.000 anni.

Beverly Hills Cop II [Italia 2, 22.00]: Eddie Murphy diretto da Tony Scott nel secondo capitolo della commedia cult datata 1987. Axel Foley decide di seguire il caso di un suo collega che è stato gravemente ferito da una misteriosa donna vestita di nero. La dark lady, a quanto pare, è al servizio di una pericolosa gang di trafficanti d’armi. Si viene così a scoprire che la banda esporta clandestinamente ordigni d’ogni tipo a vantaggio di un fantomatico dittatore del centro America.