Catania, studentessa positiva al Coronavirus: quarantena per classi del “Lombardo Radice”

Un altro caso di positività al Coronavirus in una scuola di Catania: adottate tutte le misure di sicurezza e disposta la quarantena per le classi interessate.

Una ragazza è risultata positiva al Coronavirus in una scuola di Catania. Questa volta di tratta del Liceo “Lombardo Radice”, dove sono stati disposti tutti i protocolli di sicurezza.

In due sono state sottoposte al tampone: secondo una prima ricostruzione, le due amiche avrebbero partecipato insieme a una festa. Successivamente il tampone di una delle due è risultato positivo, mentre quello della seconda ragazza è risultato negativo al Coronavirus.

I dirigenti sono stati avvertiti dai genitori, ed è così stata disposta la quarantena per due classi del linguistico e per i professori entrati in contatto con le ragazze. Le lezioni proseguiranno a distanza.