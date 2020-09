Concorso straordinario scuola: oggi le date in Gazzetta Ufficiale

Le date del concorso straordinario scuola saranno rese note oggi in Gazzetta Ufficiale. Il Ministero ha previsto inoltre procedure successive per l'assunzione di ordinari nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. È polemica tra i sindacati.

In merito all’attesissimo concorso scuola straordinario per 32 mila posti tra docenti di scuole medie e superiori è stata finalmente annunciata un data: il Ministero dell’Istruzione ha stabilito per il 22 ottobre la data ufficiale di inizio concorso, le cui prove proseguiranno fino a metà novembre in maniera scaglionata.

Concorso scuola: oggi le date in Gazzetta

Le date del concorso saranno rese note oggi in Gazzetta Ufficiale, il Ministero inoltre provvederà ad elaborare un apposito protocollo per garantire lo svolgimento delle prove in assoluta sicurezza, nel rispetto, quindi, delle norme igienico-sanitarie atte a limitare il rischio epidemiologico. Hanno presentato domanda per parteciparvi 64 mila precari che insegnano da almeno tre anni nelle scuole italiane ma i posti a disposizione sono la metà, 32 mila.

La prova avrà una durata di 150 minuti, sarà composta da cinque quesiti a risposta aperta e da un quesito in lingua inglese. I nuovi docenti saranno pronti per andare in cattedra l’anno prossimo a settembre anche se, secondo l’accordo firmato l’estate scorsa dopo un duro scontro nella maggioranza, la loro assunzione verrà retrodatata al primo settembre di quest’anno.

Concorso scuola: le tre selezioni

Tale concorso straordinario sarà la prima delle selezioni che, nelle prossime settimane, procederanno con l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti; si proseguirà infatti con l’assunzione degli ordinari per la scuola primaria e dell’infanzia, poi per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Il totale complessivo prevede 46mila cattedre da assegnare.

Concorso scuola: il disappunto dei sindacati

Il leader della FlC Cgil, Francesco Sinopoli, è persuaso che il concorso scuola, indetto proprio in questi ultimi mesi, sia “un errore”. Lamenta inoltre che l’informativa conferita ai sindacati, ad oggi, sia soltanto una proforma. Del medesimo indirizzo si mostra anche Maddalena Gissi, segretario della Cisl Scuola: accusa il Ministero di un “altissimo livello di insensibilità”, date le difficoltà che già stanno avendo le scuole in questi giorni a corto di spazi e di supplenti.