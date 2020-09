Catania, Villa Bellini chiude in anticipo: scoppia la polemica sui social

La Villa Bellini di Catania, ultimamente, chiude spesso in anticipo rispetto all'ora stabilito. Nascono polemiche e punti interrogativi: quali sono i reali motivi?

In questi giorni Villa Bellini è al cento delle notizie di Catania e la sua chiusura anticipata rispetto all’orario fissato fino a fine ottobre, ovvero alle ore 20:00, sta destando scalpore. In tanti non si spiegano il motivo per il quale il giardino chiuda spesso in anticipo rispetto all’orario prefissato.

Sono diverse le segnalazioni arrivate alla pagina Facebook “Lungomare liberato”: i genitori che portavano i bambini al parco dopo la scuola prima di rientrare si sono ritrovati in una situazione di disagio poiché il giardino bellini era il punto di ritrovo e di svago di molti giovani. Molti hanno dovuto trovare un’alternativa nella zona per fa passeggiare il cane, fare sport, portare i bambini in bicicletta o semplicemente per godersi il tramonto su una panchina. L’alternativa per alcuni è stata piazza Roma, ma le condizioni di tale piazza non sono le migliori in quanto i bambini facevano fatica a pedalare poiché la pavimentazione non era liscia.

I disagi sono stati causati anche ai turisti che sono rimasti spiazzati quando si sono ritrovati i cancelli di Villa Bellini chiusi. Infatti, da sempre Villa Bellini è stata un’attrazione turistica frequentata e visitata di milioni di turisti ogni anno oltre che ad essere un punto di ritrovi.

Dunque, le domande sono tante. Tutti si chiedono perché in questi giorni vi è una chiusura anticipata del giardino, perché stanno diminuendo le aree pedonali e perché la città invece di risalire sembra andare verso il basso sotto certi aspetti.