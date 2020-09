Meteo Sicilia, in arrivo vento di burrasca: diramata allerta gialla

Meteo Sicilia con venti di burrasca già a partire dalle prossime ore. Le previsioni per oggi e domani e il bollettino della Protezione civile.

Sono ore di maltempo per il Sud Italia. Nell’ultimo bollettino meteorologico, la Protezione Civile ha diramato allerta arancione su diversi settori della Calabria, della Basilicata e della Campania. Inoltre, il meteo Sicilia prevede allerta gialla su numerosi settori dell’Isola. In via precauzionale, il comune di Palermo già dal pomeriggio di oggi ha disposto la chiusura di ville e giardini comunali.

Il meteo Sicilia prevede il persistere di venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste. Già per oggi, le previsioni prevedono rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta l’Isola. Nella giornata di domani, invece, i settori su cui si concentrerà il maltempo saranno: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Meteo Sicilia: le previsioni nel dettaglio

Il bollettino di vigilanza della Protezione civile, prevede nello specifico precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nei settori centro-settentrionali e occidentali della Sicilia e con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Precipitazioni da isolate a sparse, inoltre, sono previste sui restanti quadranti dell’Isola.

Nella giornata di domani, sabato 26 settembre, il meteo Sicilia prevede precipitazioni sparse sul versante tirrenico della Sicilia nord-orientale. Precipitazioni da isolate a sparse, invece, sono previste sui restanti settori della Sicilia settentrionale. A preoccupare di più, però, come accennato in precedenza, è il vento, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sicilia e mari da agitati a molto agitati (in particolare la zona dello Stretto).