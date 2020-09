Stasera in TV: Bayern Monaco Vs Siviglia

Le proposte selezionate in tv da Live Unict per la serata di giovedì 24 settembre.

Amore, cucina e Curry [Rai due, ore 21:20]: Hassan Kadam e la sua famiglia si trasferiscono dalla nativa India al pittoresco villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. La famiglia Kadam vuole aprire un ristorante indiano, la Maison Mumbai, a pochi metri di distanza dal classico ristorante francese, premiato anche dalla guida Michelin, di Madame Mallory. La donna inizia a far guerra al ristorante indiano, finché la passione di Hassan per l’alta cucina francese e l’aiuto cuoco di Madame Mallory, Marguerite, lo porteranno a trovare una combinazione tra le due culture e cucine. Il suo talento non passera’ inosservato e alla fine la stessa madame Mallory prendera’ Hassan sotto la sua protezione.

Calcio – Supercoppa europea – Bayern Monaco Vs Siviglia [Canale 5, ore 21:00]:Da una parte il Bayern Monaco, dall’altra il Siviglia: e’ gia’ tutto pronto per la 45^ edizione della Supercoppa Europea. La gara tra le due squadre che hanno rispettivamente vinto Champions League ed Europa League in questa stagione si giochera’ giorno 24 settembre 2020 alle ore 21.00, nello scenario della “Puskás Are’na” di Budapest, in Ungheria. La vincente succederà nell’albo d’oro al Liverpool che, l’anno scorso, ha battuto ai calci di rigore 7-6 il Chelsea nella finale giocata alla “Vodafone Arena” di Istanbul.

Scelta d’amore: la storia di Hilary e Victor [Rai movie, ore 21:10]: Hilary O’Neil è una semplice ragazza di provincia. Dopo aver scoperto l’infedeltà del fidanzato, la giovane decide di cambiare vita e di diventare indipendente. Così, dopo aver risposto a un annuncio su un giornale, Hilary viene assunta come infermiera privata di Victor Geddes , un uomo facoltoso e acculturato di ventotto anni, affetto da lungo tempo di leucemia.Nonostante le proteste di Richard, il padre miliardario di lui, Hilary comincia a prendersi cura di Victor durante la faticosa chemioterapia, che provoca nel ragazzo dei tremendi effetti collaterali. Inizialmente spaventata, la ragazza pian piano comincia a entrare in confidenza con Victor, il quale, a chemioterapia terminata, la invita a passare insieme una vacanza in un villaggio di pescatori. In quei giorni di svago e divertimento tra i due nasce un sentimento molto profondo, ma entrambi sanno bene che il loro è un amore destinato a finire presto.

Robocop 1987 [Spike, ore 21:30]: La città di Detroit è sconvolta da bande di drogati, di stupratori e assassini, e una società finanziaria (la COP) produce uno specialissimo robot corazzato, da lanciare di notte per le strade a tutela dei cittadini. Questo robot preme moltissimo al vice-presidente Jones, che comanda anche la polizia locale, poichè la sua produzione in serie si preannuncia come un gigantesco affare. Tuttavia, messo alla prova in pieno consiglio di amministrazione, il prototipo si inceppa e per errore uccide uno dei presenti. Morton, un dirigente furbo e rivale di Jones, propone Robocop, un robot avveniristico ed ultraprotetto, nel quale viene innestato il corpo mutilato dell’agente Murphy.