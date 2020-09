Torna a Catania “Le Vie dei Tesori”: tour e visite guidate per la città

L’emergenza sanitaria non ferma “Le Vie dei Tesori” e Catania, con la sua difficile storia, diviene simbolo di una nuova rinascita. Dal 3 ottobre al 1° novembre, il capoluogo etneo vivrà la terza edizione del celebre festival: per ben 5 weekend, sarà possibile visitare anfiteatri, giardini, chiese, cupole, palazzi nobiliari di Catania in modo originale ed in piena sicurezza. Il programma includerà anche passeggiate ed eventi speciali.

Come partecipare

Per partecipare alle visite guidate occorrerà acquisire il coupon on line o negli info point allestiti in città.

Quest’anno, a causa delle misure di prevenzione del Covid, tutte le visite nei luoghi sono su prenotazione. Si precisa, tuttavia, che quest’ultima (volta ad evitare assembramenti) non è obbligatoria ma fortemente consigliabile. Infatti, solo nel caso in cui i turni non siano pieni, sarà possibile fare entrare visitatori che non hanno prenotato fino ad esaurimento della capienza del turno.

Anche le passeggiate e le esperienze previste da programma andranno prenotate.

I coupon

Sono disponibili sia coupon singoli (al costo di 3 euro) che multi ingresso. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite mentre con uno da 10 euro sarà possibile partecipare a 4 visite. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone, anche simultaneamente in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore.