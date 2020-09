Il Monastero dei Benedettini si trasforma in un set: protagonisti gli Zen Circus [FOTO]

Catania: il Monastero dei Benedettini diventa il set di un videoclip musicale. Gli Zen Circus stanno girando il loro nuovo video.

Stando alle stories pubblicate su Instagram dalla band pisana e dal collettivo catanese Ground’s Oranges, un nuovo videoclip è in arrivo. I protagonisti saranno gli Zen Circus e la location il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, oggi sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Attualmente vuoto, a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria ancora in corso, sembra che il Monastero si sia trasformato in un vero e proprio set.

Come si vede dai brevi video pubblicati dagli artisti, l’aula A1 è stata, infatti, dedicata al trucco e alla preparazione del video, mentre – da quello che si può vedere nelle stories del collettivo – i corridoi e i sotterranei dell’edificio sono i luoghi destinati a comparire nel prossimo videoclip degli Zen. Considerata la trasferta, è probabile che, come già accaduto in precedenza, vedremo diversi altri luoghi del nostro territorio.

Catania e gli Zen Circus sono, infatti, ormai una coppia perfettamente collaudata, soprattutto dopo il videoclip del brano Catene interamente girato nella città etnea e in altri luoghi del nostro territorio, come la pineta Monti Rossi e l’Etnea. Il videoclip, pubblicato nel 2018, portava la firma del collettivo catanese Ground’s Oranges, che ha ormai stretto un legame indissolubile con alcuni grandi nomi della nostra Penisola e che, nel 2018, al MEI (Meeting degli Indipendenti) ha conquistato il premio PIVI.