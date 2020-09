Test Medicina: il punteggio minimo del 2020

Oggi è la data attesa dagli aspiranti medici per conoscere la soglia minima utile al superamento del Test di Medicina 2020. Ecco il punteggio minimo di quest'anno.

Si tratta di un giorno di attese per gli aspiranti medici, che, dopo aver sostenuto lo scorso 3 settembre il Test Medicina, aspettano oggi la pubblicazione del punteggio minimo. Grazie a quest’ultimo, infatti, potranno cominciare a farsi un’idea della possibile graduatoria, facendo i primi bilanci sulla riuscita del test. Ecco, quindi, il punteggio minimo per il Test Medicina 2020.

Il punteggio dello scorso anno

Il punteggio minimo dell’anno scorso per entrare in Medicina e Chirurgia è stato di 41,4. Questa cifra, naturalmente, fa riferimento solo al primo punteggio, non tenendo conto degli scorrimenti successivi. Questo numero, in ogni caso, è stato registrato all’Università di Messina, mentre nelle altre università i numeri sono stati più alti fino ad arrivare al punteggio minimo di Milano Bicocca che si è arrestato a 56, 1.

La graduatoria per essere ammessi alla facoltà di Medicina è, infatti, a livello nazionale, ma i candidati esprimono una o più preferenze per diversi atenei italiani. Conoscendo il punteggio minimo, quindi, è possibile per gli aspiranti medici scoprire se sono riusciti a ottenere uno dei posti negli atenei prescelti.

Chiaramente si tratta di stime iniziali, considerato che, comunque, la graduatoria definitiva sarà pubblicata il 29 settembre 2020.

Punteggio minimo Medicina 2020: le prime ipotesi

Prendendo a paragone i dati sui punteggi minimi del test per l’anno accademico 2019/20 (pari ad un punteggio di 42), si può prevedere che il punteggio minimo alla prima pubblicazione di graduatoria potrebbe aggurarsi intorno ai 41 punti, con un’oscillazione tra 39 e 43 punti. Si tratta, tuttavia, di mere previsioni, cosicché sarà necessario attendere di avere un risultato certo. Quest’ultimo si potrebbe già avere il prossimo 25 settembre, prima data per le graduatorie dei risultati per nominativo.