Catania, al Cannizzaro evento per studenti e operatori contro la violenza di genere

L'Azienda Ospedaliera per le Emergenze Cannizzaro promuoverà, a Catania, la "Giornata di sensibilizzazione alla cultura sulla non violenza di genere".

Lunedì prossimo, giorno 27 novembre 2023, l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro promuoverà, a Catania, una “Giornata di sensibilizzazione alla cultura per la non violenza di genere“, nell’ambito delle iniziative della rete nazionale Bollini Rosa di Fondazione ONDA.

Dopo l’apertura del dott. Salvatore Giuffrida, commissario straordinario dell’Azienda Cannizzaro, del prof. Paolo Scollo, direttore del Dipartimento materno infantile e Ordinario dell’Università “Kore” di Enna, della dott.ssa Diana Cinà, direttore sanitario e della dott.ssa Anna Agosta, presidente dell’Associazione Thamaia, si terrà un primo evento formativo nel Centro Congressi (Edificio P). Si inizierà alle ore 8:00 per terminare alle 14:00, rivolgendosi agli operatori sanitari (ai quali verranno rilasciati crediti ECM), agli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea di area medica e sanitaria e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado coinvolte.

Successivamente saranno previsti gli interventi di:

dott.ssa Marisa Scavo, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania;

dott. Francesco Camerano, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;

della dott.ssa Anna Maria Longhitano, direttore Staff della Direzione Aziendale e Referente Medicina di Genere AOEC

con le relazioni di:

prof. Cristoforo Pomara, direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale dell’Università di Catania;

del prof. Santo Di Nuovo, Emerito di Psicologia all’Università di Catania e presidente Associazione Italiana di Psicologia;

del dott. Marcello La Bella, dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia;

del prof. Giuseppe Craparo, Ordinario di Psicologia Clinica alla “Kore” di Enna;

Conclusa questa prima sessione, la giornata proseguirà su temi più specifici legati alla gestione dei casi di violenza in ambito ospedaliero, con i relativi interventi di:

dott. Antonio Di Mauro, responsabile Pronto Soccorso e OBI dell’Azienda Cannizzaro;

la dott.ssa Loredata Sucato, docente a contratto al Dipartimento di Sociologia e Politiche Sociali dell’Università di Catania;

la dott.ssa Claudia Vecchio, dirigente medico Referente Anti Violenza del PS;

la dott.ssa Maria Gabriella D’Agate, dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia dell’AOEC;

la dott.ssa Anna Caprino Miceli, dirigente medico anestesista rianimatore dell’AOEC;

la dott.ssa Rosa Zito, assistente sociale dell’AOEC.

Il programma è coordinato dalla dott.ssa Elena Trovato, referente aziendale di Fondazione ONDA.