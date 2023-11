Catania, “Marcia delle scarpe rosse”: sabato 25 novembre la manifestazione simbolica

Sabato 25 novembre, Piazza Università ospiterà la "Marcia delle scarpe rosse", simbolica manifestazione a cui tutti i cittadini potranno partecipare.

Per celebrare la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, sabato 25 novembre, a partire dalle ore 10:00, la suggestiva Piazza Università di Catania vedrà l’avvio della “Marcia delle scarpe rosse“.

La splendida iniziativa è stata promossa dal Primo Municipio, presieduto da Francesco Bassini, in collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dell’assessore alle pari Opportunità, Viviana Lombardo.

Tutti i cittadini potranno partecipare alla simbolica manifestazione, dando il proprio supporto in merito al tema, con una marcia che proseguirà poi per via Etnea, piazza Stesicoro e successivamente procederà verso piazza Dante, luogo nel quale si dedicherà oltretutto un pensiero alla compianta Laura Salafia, una delle donne simbolo della città che ci ha, purtroppo, recentemente lasciati.

La “Marcia delle scarpe rosse” si concluderà di fronte al Liceo Scientifico “Boggio Lera” e, proprio qui, Valeria Alfia Papparlardo, dirigente scolastica dell’istituto, ospiterà un incontro tematico per le ore 12:00.