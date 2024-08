Università di Medicina: oltre 1200 nuovi posti disponibili in Italia

Prove di medicina: oltre 1200 posti in più per i futuri medici italiani, si attende la graduatoria finale a settembre.

Sono in totale 20.867 le nuove immatricolazioni previste per Medicina. Oltre 1200 posti in più per i futuri medici italiani. Il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria i posti sono oltre 1.500. 1.300 i posti per Medicina Veterinaria.

I decreti numero 1.101 e 1.102, firmati dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, fissano i posti definitivi disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria (lingua italiana e lingua inglese) e Medicina veterinaria (lingua italiana), destinati ai candidati dei Paesi Ue e dei Paesi non Ue, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero.

L’8 agosto saranno pubblicati i risultati in forma anonima. Il 28 agosto gli studenti potranno visionare i propri elaborati. Fino alle 15.00 del 2 settembre ci sarà tempo per esprimere le proprie preferenze per quel che concerne gli Atenei di riferimento per l’iscrizione. Il 10 settembre è la data clue: il Ministero pubblicherà la graduatoria nazionale.

Il 17 settembre sono previste le prove di ingresso per Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese.