Test Medicina 2020: oggi la pubblicazione dei punteggi

Oggi saranno resi noti i punteggi totalizzati ai test d'ammissione di Medicina 2020: quale sarà il punteggio minimo per passare la prova di ammissione?

Presto si conosceranno le sorti del proprio percorso accademico: i momenti decisivi per tutti i candidati e aspiranti medici che hanno provato il test di Medicina lo scorso 3 settembre. Oggi – giovedì 17 settembre – il primo step con il caricamento (in forma anonima) del proprio punteggio totalizzato con lo svolgimento della prova d’ammissione.

Le prossime date utili saranno quelle del 25 settembre e quelle del 29 settembre: rispettivamente, la prima data per le graduatorie dei risultati per nominativo e la seconda per le graduatorie definitive degli ammessi a Medicina. Ma prima di questi step, sarà possibile calcolare approssimativamente i risultati minimi per passare la prova.

Punteggio minimo Medicina 2020: le previsioni

Secondo l’opinione di molti studenti e candidati che hanno svolto il test d’ammissione, la prova sembra essere stata leggermente più semplice rispetto a quella dell’anno precedente.

Proprio in seno ai dati sui punteggi minimi del test per l’anno accademico 2019/20 (pari ad un punteggio di 42), il punteggio minimo alla prima pubblicazione di graduatoria potrebbe essere intorno ai 41 punti con un’oscillazione tra 39 e 43 punti. Si tratta, comunque, di previsioni e sarà necessario attendere per avere il risultato certo, il quale potrebbe già arrivare con la pubblicazione dei risultati con i nominativi, prevista per il 25 settembre.

Test Medicina 2020: ecco come visualizzare i punteggi

Nella giornata di oggi, giovedì 17 settembre, sarà possibile prendere visione del proprio punteggio. Pubblicazione di risultati in forma anonima: infatti, i candidati potranno vedere esclusivamente il proprio punteggio sulla piattaforma personale di Universitaly.

Non sarà possibile ritrovare il proprio nominativo, ma sarà visibile il codice etichetta che gli stessi studenti avevano applicato al foglio delle risposte e nella scheda anagrafica durante i test di Medicina. Bisognerà attendere venerdì prossimo, 25 settembre, per trovare sul portale Universitaly il proprio nominativo e la prova svolta.