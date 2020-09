Test Medicina 2020, pubblicazione punteggio minimo: come funziona

Il 17 settembre saranno disponibili i risultati dei propri test d'ammissione per Medicina: ecco come visionare il punteggio.

Il primo step di un lungo percorso di aspiranti medici sta per arrivare: in settimana saranno resi noti i punteggi totalizzati dai candidati durante il test d’ammissione a Medicina.

La prova si è svolta lo scorso 3 settembre e ora le future matricole stanno aspettando di conoscere il proprio risultato e le graduatorie. Tuttavia per le graduatorie si dovrà attendere il 29 settembre. Invece, per giovedì 17 settembre sarà possibile scoprire il punteggio della propria prova.

Pubblicazione di risultati in forma anonima: infatti, i candidati potranno vedere esclusivamente il proprio punteggio sulla piattaforma personale di Universitaly. Non sarà possibile ritrovare il proprio nominativo, ma sarà visibile il codice etichetta che gli stessi studenti avevano applicato al foglio delle risposte e nella scheda anagrafica durante i test di Medicina. Bisognerà attendere venerdì prossimo, 25 settembre, per trovare sul portale Universitaly il proprio nominativo e la prova svolta.