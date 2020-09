Stasera in TV: “Ex” e “Gotti – Il primo padrino”

Ultimi giorni della settimana e se non sai cosa guardare stasera per rilassarti? Controlla la nostra rubrica quotidiana con la lista dei migliori film che potrai trovare stasera in tv.

Ex [Tv8, ore 21.30]: Luca è alle prese con la causa di divorzio di Caterina e Filippo, che si rimbalzano i figli, bambini degeneri che snobbano la Playstation e vorrebbero andare al planetario. Smessa la toga, non depone le armi ma le affila, arcistufo della moglie Loredana, al punto da trasferirsi nell’appartamento del figlio universitario. L’altra figlia è invece a Parigi con Marc, ma la Nuova Zelanda chiama e promette una nuova vita e, forse, un nuovo amore. Intanto Sergio, scomparsa Michela, si ritrova con due figlie adolescenti e una fidanzata interdetta, mentre Paolo subisce le minacce dell’ex di Monique ed Elisa resta folgorata dalla scoperta che il prete che sta per sposarla a Corrado è in realtà il suo ex Lorenzo.

Gotti – Il primo padrino [Rai 3, ore 21.15]: Il crime che ha per protagonista la star di Pulp Fiction, La febbre del sabato sera e, più recentemente, Le belve di Oliver Stone, racconta l’ascesa criminale del boss italo-americano John Gotti, il mafioso, scomparso 16 anni fa per un cancro alla gola, che fu a capo della famiglia Gambino di New York City. Il film racconta l’uomo che fu a capo della criminalità durante gli anni ’80, divenendo praticamente una celebrità, sfoggiando vestiti eleganti e dando l’impressione di essere intoccabile di fronte alla legge.

Reazione a Catena [Rai Movie, ore 21.10]: Dopo anni di ricerche in un laboratorio dell’Università di Chicago, si mette a punto la separazione molecolare dell’acqua, rivoluzionario veicolo per una nuova fonte di energia a costo zero. Quando un attentato distrugge il laboratorio, il tecnico Eddie (K. Reeves) e la sua compagna di lavoro Lily (R. Weisz), incastrati con false prove, fuggono braccati da polizia e ambigui agenti della CIA e dell’FBI.

Survivor [Venti, ore 21.10]: Un’impiegata del Dipartimento di Stato americano viene trasferita all’ambasciata di Londra con l’incarico di assicurarsi che nessun sospetto terrorista ottenga il visto per entrare negli Stati Uniti. Assumendo l’incarico, però, la donna si ritrova presto sotto tiro. In pericolo di vita, accusata di crimini che non ha commesso, screditata e in fuga, dovrà lottare per riabilitare il suo nome e sventare un catastrofico attacco terroristico pianificato a New York per la notte di Capodanno.

Bad Boys II [Spike, ore 21.30]: Gli agenti della narcotica Mike e Marcus vengono assegnati ad un caso di traffico di ecstasy a Miami. Ma le loro indagini conducono inavvertitamente ad una grande cospirazione.