Stasera in TV: in onda “La migliore offerta” di Giuseppe Tornatore

Gustare un bel film a fine giornata è il miglior modo per ricompensarsi dopo lo stress della routine quotidiana. Ecco la programmazione consigliata da LiveUnict per il relax serale.

Rambo [Italia 1, ore 21.30]: Reduce dalla guerra del Vietnam John Rambo vaga per il paese fino ad arrivare alla cittadina di Hope dove spera di incontrare un suo vecchio compagno d’armi. Una volta arrivato scopre che l’amico è morto di cancro. Nella cittadina John viene preso di mira da uno sceriffo deciso a far andare via Rambo dalla cittadina perché, secondo lui, una minaccia per la comunità. John viene messo in carcere senza motivo e sottoposto a vari maltrattamenti che gli fanno rivivere le torture passate in vietnam. John si ribella e scappa dando luogo a una vera e propria guerriglia contro la polizia che lo insegue.

La migliore offerta [Canale 34, ore 21.10]: Virgil (Geoffrey Rush) è un uomo colto e solitario, non più giovane. Ritroso nei confronti degli altri, esercita con infallibile maniacalità il mestiere di esperto d’arte e battitore d’aste. La sua grigia esistenza prende una piega inaspettata e lo conduce al centro di una passione che lo cambierà per sempre quando la giovane Claire (Sylvia Hoeks) lo contatta per occuparsi della dismissione del patrimonio artistico di una antica villa.

Amori e disastri [Canale 29, ore 21.30]: Mel Coplin, nonostante sia felicemente coniugato con Nancy e abbia appena avuto un figlio, è tormentato da un cruccio: non conosce i suoi genitori naturali. Convinto sia giunto il momento di andarli a cercare, si mette sulle loro tracce, grazie all’aiuto di Tina, una psicologa che lavora per l’agenzia che si e’ occupata – ai tempi- dell’adozione di Mel. L’uomo inizia così un lungo viaggio attraverso gran parte degli Stati Uniti, mentre i genitori adottivi entrano in crisi.

I fratelli Grimm e l’incantevole strega [Spike, ore 21.30]: I fratelli Will e Jack vanno in giro per le campagne della Francia di Napoleone a truffare contadini e sprovveduti spacciandosi per acchiappa fantasmi e finti esorcisti. La loro fama viene anche alimentata da trucchi ben organizzati per cui tutti abboccano. Tutto fila liscio fino a quando non sono chiamati a scacciare una vera strega.