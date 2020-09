Francia, minigonne e trucchi vietati a scuola: scoppia la protesta su Tik Tok

Liceali francesi protestano per il divieto di indossare minigonne, calze a rete e trucco in aula. La rivolta scattata su Tik Tok e vede come protagoniste giovani francesi agguerrite.

Negli ultimi giorni è scattata una vera e propria rivolta su Tik Tok che vede come protagoniste giovani liceali francesi agguerrite sui social per il divieto di indossare minigonne, crop top, calze a rete e trucco in aula. La rivolta è partita da alcune ragazze che si sono ribellate e hanno iniziato a postare video su Tik Tok in cui si mostrano con gambe scoperte e trucco pesante. Inoltre, molte ragazze hanno deciso spontaneamente di indossare minigonne e top e di scendere per le vie della città e mostrare la loro libertà rispetto ad atti e giudizi sessisti. Marlene Schiappa, ex ministra, tramite un tweet fa sentire la sua vicinanza e dichiara di sostenerle con solidarietà e ammirazione.

Questo, purtroppo, non è un problema che riguarda solo la Francia, ma l’Europa in generale. Sembra che si stia regredendo e ritornando alle origini. Non è comunque una novità che la Francia assuma dei giudizi e comportamenti sessisti verso le donne; ricordiamo della giovane turista alla quale non le fu permesso di entrare al Museo d’Orsey di Parigi perchè indossava una maglietta scollata sul seno, o ancora, come riporta il Messaggero, una ragazza che racconta di aver preso una nota da un professore perchè indossava pantaloni a vita alta ed una t-shirt scollata.