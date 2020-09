Stasera in TV: in onda “A star is born” con Lady Gaga e Bradley Cooper

Serata di grande cinema: in onda A star is born, con Bradley Cooper e Lady Gaga. Ecco la programmazione TV per stasera, martedì 15 settembre.

A star is born [Canale 5, 21.20]: 8 nomination agli Oscar e un Golden Globe per la migliore canzone per il film diretto e interpretato da Bradley Cooper insieme alla pop-star Lady Gaga. Jackson Maine, rock-star e alcolizzato, si esibisce su vari palchi durante il suo tour, convivendo però con l’acufene che lo tormenta. Durante il suo tour, Jackson entra in un night dove fa la conoscenza di Ally Campana, una talentuosa ragazza che si esibisce come cantante nello stesso locale. Tra i due scoppia la scintilla e lo stesso cantautore promuove il talento di Ally.

Deadpool [Italia 1, 21.30]: Ryan Reynolds nei panni dell’anti-eroe più amato dai fan della Marvel. Le avventure del mercenario Wade Wilson, un ex agente delle forze speciali che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità. Con la sua nuova abilità di guarire rapidamente e un pungente senso dell’umorismo, Deadpool andrà a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita.

Australia [Rai Movie, 21.10]: Nicole Kidman e Hugh Jackman diretti da Baz Luhrmann in una pellicola romantica dai tratti western. Lady Sarah Ashley, aristocratica inglese eredita enorme podere in Australia. La Lady cercherà di difendere le sue terre da un latifondista senza scrupoli che gliele vuole portare via.

Ted 2 [Italia 2, 21.20]: seconda capitolo sull’orsetto più scontroso di sempre, insieme a Mark Wahlberg. Mentre l’amico John è ancora single, l’orsacchiotto Ted ha sposato Tami-Lynn e manifesta il desiderio di divenire padre. La corte di stato però non gli consente di adottare un bambino e lo dichiara una non persona, costringendolo a intraprendere una battaglia legale per la quale sarà disposto a reclutare il miglior avvocato di diritti civili di New York.