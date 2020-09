Incidente stradale a Paternò, due mezzi pesanti si scontrano: un morto [FOTO]

Incidente stradale nel catanese a causa di uno scontro tra due mezzi pesanti: registrato un morto.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania è intervenuta nella mattinata per un incidente stradale tra un camion ed un furgone sulla SS284 Paternò Adrano.

I Vigili del Fuoco intervenuti si soni subito adoperati per estrarre dalle lamiere il conducente del furgone, utilizzando il gruppo da taglio oleodinamico in dotazione. L’uomo è stato consegnato ai sanitari del Servizio 118 intervenuti ma ci risulta sia deceduto poco dopo in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.